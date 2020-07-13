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Лоукост-авиакомпанию создадут в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно,
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал об этом в эфире телеканала СТВ.
Министр отметил, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями.
Фото: БЕЛТА
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Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно, сообщает БЕЛТА. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал об этом в эфире телеканала СТВ....
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