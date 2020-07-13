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Лоукост-авиакомпанию создадут в Гродно

13.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал об этом в эфире телеканала СТВ.

Министр отметил, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно, сообщает БЕЛТА. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал об этом в эфире телеканала СТВ....
 
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