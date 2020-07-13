Лоукост-авиакомпанию создадут в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал об этом в эфире телеканала СТВ.

Министр отметил, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями.

Фото: БЕЛТА

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