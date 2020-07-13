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Жена Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака груди

13.07.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жена Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака груди

Актриса Келли Престон, супруга актера Джона Траволты, умерла от рака груди на 58-м году жизни.  Об этом Траволта сообщил в Instagram. 

По словам Траволты, в ближайшее время он сосредоточится на своих детях, которые лишились матери.

Свадьба Престон и Траволты состоялась в 1991 году, у них трое детей. Сын Джетт умер в 2009 году после эпилептического припадка.

Келли Престон начала свою карьеру в 1983 году, она известна зрителями по своим ролям в фильмах «Близнецы» и «Джерри Магуайер». С раком она боролась в течение двух лет.

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Актриса Келли Престон, супруга актера Джона Траволты, умерла от рака груди на 58-м году жизни.  Об этом Траволта сообщил в Instagram.  По словам Траволты, в ближайшее...
 
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