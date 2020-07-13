|
Жена Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака груди
Источник материала: ОНТ
Актриса Келли Престон, супруга актера Джона Траволты, умерла от рака груди на 58-м году жизни. Об этом Траволта сообщил в Instagram.
По словам Траволты, в ближайшее время он сосредоточится на своих детях, которые лишились матери.
Свадьба Престон и Траволты состоялась в 1991 году, у них трое детей. Сын Джетт умер в 2009 году после эпилептического припадка.
Келли Престон начала свою карьеру в 1983 году, она известна зрителями по своим ролям в фильмах «Близнецы» и «Джерри Магуайер». С раком она боролась в течение двух лет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Келли Престон, супруга актера Джона Траволты, умерла от рака груди на 58-м году жизни. Об этом Траволта сообщил в Instagram. По словам Траволты, в ближайшее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)