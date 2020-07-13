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Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Славгородский район

13.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июля Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Славгородском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там главе государства доложат о социально-экономическом развитии Могилевской области. Ожидается, что Президент примет участие в открытии моста через Сож.

Река разделяет Славгородский район на две части. Вопрос о строительстве переправы назревал десятилетиями. И вот новые возможности для развития юго-восточного региона – за счет улучшения логистики.

Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Славгородский район

До​ того, как построили​ мост, переправа на левый берег была весьма затруднительной. Немало проблем возникало и у работников сельхозорганизаций, у которых почти все сенокосы и пастбища находятся за рекой.

Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Славгородский район

Построенный мост открывает и прямой доступ к гидрологическому памятнику республиканского значения «Голубая криница». Планируется, что уникальный природный объект сегодня также посетит Александр Лукашенко.

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Новости Беларуси. 13 июля Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Славгородском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там главе государства...
 
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