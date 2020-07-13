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БТ выдало очередное "расследование" по "делу Бабарико": понятно, по ком будет следующий удар

13.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе «Контуры» телеканала ОНТ выступил фигурант дела Белгазпромбанка Антон Морозов, совладелец «ПриватЛизинга» (доля в компании — 15%) и заместитель председателя наблюдательного совета страховой компании «Кентавр».

БТ выдало очередное "расследование" по "делу Бабарико": понятно, по ком будет следующий удар
Голос за кадром объяснил, что компания «ПриватЛизинг» сотрудничала с Белгазпромбанком, по версии следствия, не просто так: в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

Ключевой момент — если бы этих людей не включили в состав, то банк отказался бы от работы с компанией, утверждают авторы передачи. И в подтверждение приводят историю одного из таких людей — Антона Морозова.

Сам Морозов рассказывает, что получил предложение от Виктора Бабарико войти в состав участников компании «ПриватЛизинг» и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.

«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», — говорит Морозов.

Теперь у следствия есть еще один эпизод, который оно будет расследовать.

«РЕЙДЕРЫ ИЗ БАНКА» ОТ «БЕЛАРУСЬ 1»

Телеканал «Беларусь 1» в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.

По оценке авторов репортажа, географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».

Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?

Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка.

Возмездно или нет — разберется следствие. Так, становится понятно, по кому придется следующий удар.
 
 
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В программе «Контуры» телеканала ОНТ выступил фигурант дела Белгазпромбанка Антон Морозов, совладелец «ПриватЛизинга» (доля в компании — 15%) и заместитель...
 
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