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Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

13.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль. Аудиозапись с соответствующей просьбой была предоставлена на суде по их разводу, передает lenta.ru.


Фото: reuters.com

На записи слышно, что артист намерен нанести себе увечья, но Херд просит его не делать этого. В суде Депп подтвердил, что это его голос и он действительно произносил такие слова.

Ранее в ходе суда Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки. 

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun после публикаций материалов, в которых его обвинили в домашнем физическом и психологическом насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Что еще нужно знать об этом суде:

Бил ли Джонни Депп жену? Суд самого знаменитого пирата Голливуда с газетой Sun

Наркотики, секс с Джеймсом Франко и «звериный вой»: новые подробности суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

 
 
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В суде Депп подтвердил, что это его голос.
 
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