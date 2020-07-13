Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Источник материала: Tut.by

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль. Аудиозапись с соответствующей просьбой была предоставлена на суде по их разводу, передает lenta.ru.



Фото: reuters.com

На записи слышно, что артист намерен нанести себе увечья, но Херд просит его не делать этого. В суде Депп подтвердил, что это его голос и он действительно произносил такие слова.

Ранее в ходе суда Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun после публикаций материалов, в которых его обвинили в домашнем физическом и психологическом насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.