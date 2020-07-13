Ввод новых объектов и работа предприятий — глава области о развитии Могилевской области

Источник материала: Горецкий вестник

О том, как в настоящее время развивается Могилевская область, рассказал председатель облисполкома Леонид Заяц в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».





Губернатор отметил, что Могилевская область уже готова к уборке зерновых культур. «Нынешнее состояние посевов говорит о том, что уборочная кампания начнется в большинстве районов области в конце июля. Технический парк комбайнов к этому готов, мы его еще усилили, сейчас дополнительно закупаем у «Гомсельмаша» технику. Таким образом, уменьшится нагрузка на одну машину. Все это позволит собрать урожай в оптимально сжатые сроки», — сообщил он.

По информации председателя облисполкома, в области увеличены посевные площади зерновых культур практически на 100 тыс. га. Почти в три раза увеличены посевы кукурузы.

Также Леонид Заяц отметил, что все отрасли промышленности в Могилевской области вышли на положительную динамику. «По итогам работы за пять месяцев валовой региональный продукт обеспечен на уровне 98,3%, стоит задача в текущем году обеспечить выполнение этого показателя в объеме 102,5%. Проблемы, которые сегодня есть в мире, ослабевают. Это чувствуется уже и на территории Могилевской области. Предприятия, работа которых связана с внешними рынками, возобновляют свою деятельность и торговлю. Это касается и компаний, занимающихся переработкой молока. Многие предприятия области увеличили свои финансовые показатели и выручку. Все это позволяет сделать вывод, что мы обеспечим нашего потребителя продовольствием, продуктами питания и всем необходимым», — подчеркнул губернатор.

Председатель облисполкома поблагодарил Президента за продление до 2025 года действия основных положений указа № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития региона, повышения уровня жизни населения.

«Цель этой программы — вывести уровень жизни людей в регионе на среднеобластной показатель и по заработной плате, и по условиям проживания, — пояснил Леонид Заяц. — Достичь этого надо за пять лет, а начинаем эту работу уже с текущего года. Так, надо увеличить объемы производства продукции растениеводства и животноводства, запланирован ввод ряда социальных объектов. В Славгороде уже вводится в эксплуатацию детский сад на 50 мест, в других регионах объекты будут строиться в соответствии с потребностями населения». По словам губернатора, в области практически каждый месяц сдается в эксплуатацию по несколько объектов, постоянно ведется работа по улучшению качества дорог.

По материалам БЕЛТА