Семь минут - и снова 100%! Как в Бресте посредством лазерной коррекции восстанавливают зрение

Источник материала: Виртуальный Брест

Глаза — зеркало души! Они такие разные: большие и маленькие, голубые, зеленые, карие… Глаза отражают всю цветовую палитру и гамму эмоций. Это божественный дар, данный нам свыше. По глазам мы составляем первое впечатление о человеке. И порой один только взгляд может сказать о многом…





Посредством зрения мы получаем до 90% информации из окружающего мира. И первое наше восприятие действительности происходит через глаза. Но этот зрительный орган подвержен изменениям и болезненным состояниям. Как правило, на развитие заболеваний глаз влияют внешние факторы: сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, неврологические состояния, последствия тяжелых травм и многие другие. Этот список весьма внушителен. Так как же помочь самим себе?





Каждая проблема дает новую возможность что-то изменить в своей жизни, как минимум, обратиться к опытным специалистам и пройти полное обследование, после которого станет ясно, что делать дальше. Кстати, мы недавно выпустили большой репортаж о том, как проводится полная диагностика глаз в клинике «Новое зрение». Можете почитать и посмотреть его по ссылке .

Разберем ситуации!

С принципами симметрии в повседневной жизни мы сталкиваемся на каждом шагу. Человек строит ровные дома, ровно располагает улицы своих городов, для безопасного полета самолета, прямолинейного движения машин и поездов требуется симметрия в инженерии. Не обошел этот принцип и наш организм, а конкретно — орган зрения.

Представим ситуацию: Вы сидите на крыльце дома и смотрите вдаль, ловите взглядом дерево, забор, дорогу, потом слышите звонок телефона, переводите взгляд на экран и без труда читаете сообщение на расстоянии 30 сантиметров. Для глаза это два совершенно разных фокусных расстояния. Хорошо увидеть дальний объект, а потом — ближний получается ввиду правильного прохождения луча света в глазу, прежде чем он достигнет сетчатки. К сожалению, не каждый человек обладает такими свойствами органа зрения.





Оптической симметрии в глазу человек пытался добиться очень давно. Первые упоминания об очках датируются четырнадцатым веком. Далее возможности оптометрии только росли и уже всем стали знакомы такие средства коррекции аномалий оптики как очки и контактные линзы. Однако, ввиду своих особенностей, данный вид коррекции подходит на всем.

Примерно двадцать лет назад произошел настоящий прорыв в вопросе компенсации аномалий оптики человека с изобретением эксимерных (холодных) лазеров. Лазер давно рассматривался учеными как инструмент безопасного и дозированного воздействия на ткани человека. Однако специфика задач, которые требуется выполнить на операционном столе в офтальмологической операционной, требовали от лазерных установок особых свойств: испарение роговичной ткани должно проходить с точностью до микрона.





Зачем это нужно? За ответом на этот вопрос и не только наша съемочная группа отправилась в клинику «Новое зрение».

Новые впечатления!

В клинике «Новое зрение» перед любым хирургическим вмешательством пациент проходит 2-х часовой диагностический этап , в процессе которого собирается около 200 параметров о зрительной системе пациента. Это позволяет выявить все оптические особенности глаза. Если диагностика не показала никаких отклонений, можно приступать к операции.

Итак, мы проходим в операционную, чтобы понять все тонкости лазерной коррекции. И почему эта методика возможна только в клинике «Новое зрение»?

Смотри́те видео — там можно узнать все подробности о лазерной коррекции и увидеть своими глазами, что операция занимает всего несколько минут.