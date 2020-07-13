Отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

На рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода.





В понедельник будет переменная облачность. Осадки маловероятны, сообщает AccuWeather. Днем воздух прогреется до +20 ºС.

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +19 ºС, днем до +22 ºС.

В среду будет небольшая облачность. В первой половине дня обещают +22 ºС. После обеда — на два градуса теплее. Дождей не предвидится.

Четверг будет облачным. Утром и днем с вероятностью 57% возможен дождь. Воздух прогреется до +23 ºС.





В пятницу выглянет солнце. Утром столбик термометра поднимется до +22 ºС. Днем потеплеет до +24 ºС. Осадки маловероятны.

Хорошей недели, друзья.