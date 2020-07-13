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Отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
13.07.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода.
В понедельник будет переменная облачность. Осадки маловероятны, сообщает AccuWeather. Днем воздух прогреется до +20 ºС.
Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +19 ºС, днем до +22 ºС.
В среду будет небольшая облачность. В первой половине дня обещают +22 ºС. После обеда — на два градуса теплее. Дождей не предвидится.
Четверг будет облачным. Утром и днем с вероятностью 57% возможен дождь. Воздух прогреется до +23 ºС.
В пятницу выглянет солнце. Утром столбик термометра поднимется до +22 ºС. Днем потеплеет до +24 ºС. Осадки маловероятны.
Хорошей недели, друзья.
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На рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода. В понедельник будет переменная облачность. Осадки маловероятны, сообщает AccuWeather. Днем воздух...
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