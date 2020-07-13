“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: белорусские герои мирового спорта

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси культивируется более 130 видов спорта, у каждого из которых немало поклонников, свои славные страницы истории и яркие имена. Самостоятельной командой белорусские спортсмены дебютировали на зимней Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллехаммере. С того времени белорусские атлеты завоевали 97 олимпийских наград: 20 золотых, 32 серебряные и 45 бронзовых.





Фото из архива

Одной из самых ярких звезд стала биатлонистка Дарья Домрачева, которая на Играх-2014 в Сочи завоевала 3 олимпийских золота, за что удостоена звания Героя Беларуси. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Дарья вместе с Надеждой Скардино, Ириной Кривко и Динарой Алимбековой завоевала золотую медаль в эстафетной гонке.





Дарья Домрачева, фото из архива





Дарья Домрачева, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино, фото из архива





Дарья Домрачева, фото из архива

Олимпийскими чемпионами в лыжной акробатике стали Алла Цупер, Анна Гуськова, Алексей Гришин и Антон Кушнир.





Алла Цупер, фото из архива





Алексей Гришин, фото из архива





Антон Кушнир, фото из Архива

Из представителей летних видов спорта отдельно стоит выдающийся успех Юлии Нестеренко, которая в 2004 году в Афинах стала олимпийской чемпионкой в одной из самых престижных дисциплин – стометровке, прервав многолетнюю гегемонию темнокожих бегуний.





Юлия Нестеренко, фото из архива

В последние годы отлично зарекомендовали себя белорусские мастера гребли на байдарках и каноэ. Олимпийские награды высшей пробы завоевали экипаж братьев Александра и Андрея Богдановичей, а также четверка в составе Алексея Абалмасова, Артура Литвинчука, Вадима Махнева и Романа Петрушенко.





Александр и Андрей Богдановичи, фото из архива

Олимпийскими чемпионами также стали дзюдоист Игорь Макаров, тяжелоатлет Андрей Арямнов, стрелок Сергей Мартынов, теннисисты Виктория Азаренко и Максим Мирный, легкоатлетки Эллина Зверева и Янина Корольчик, батутист Владислав Гончаров.





Максим Мирный и Виктория Азаренко, фото из архива





Сергей Мартынов, фото из архива

Гордость и уважение вызывают высокие результаты белорусских паралимпийцев. На зимних Играх-2010 в Ванкувере белорусы завоевали 9 медалей – 2 золотые и 7 бронзовых. На летней Паралимпиаде-2012 в Лондоне у белорусов 10 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые). На Паралимпийских играх-2014 в Сочи завоеваны 3 награды. На XV летних Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро белорусская сборная завоевала 10 медалей. Белорусские спортсмены на зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане завоевали 12 медалей.





Фото из архива

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Антон Кушнир, Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Алла Цупер, фото из архива