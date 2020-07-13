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Как можно есть чипсы без вреда для здоровья?

13.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как можно есть чипсы без вреда для здоровья?

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья, пишет «РИА Новости».

Эталонного питания, по мнению врача, не существует - нужно найти свой рацион в соответствии с параметрами здоровья.

Фото: grandkulinar.ru

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Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда...
 
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