Как можно есть чипсы без вреда для здоровья?

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья, пишет «РИА Новости».

Эталонного питания, по мнению врача, не существует - нужно найти свой рацион в соответствии с параметрами здоровья.

Фото: grandkulinar.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram