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Как можно есть чипсы без вреда для здоровья?
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья,
Эталонного питания, по мнению врача, не существует - нужно найти свой рацион в соответствии с параметрами здоровья.
Фото: grandkulinar.ru
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Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда...
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