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Белстат: на сколько выросли цены за июнь?
Источник материала: Myfin
Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года - 102,3%.
Продовольственные товары в июне выросли в цене на 0,4% к предыдущему месяцу и на 3,2% по к декабрю 2019 года.
Непродовольственные товары подешевели на 0,2% к маю и подорожали на 3% по сравнению с декабрем прошлого года.
Платные услуги подорожали на 0,4% в июне по сравнению с маем и на 4,2% с декабрем 2019 года.
Что это значит?
Потребительские цены за июнь 2020 по сравнению с июнем 2019 года выросли на 5,2%, а в первом полугодии 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 4,9%.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси в июне индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,2% по отношению к маю текущего года, а к декабрю 2019 года - 103,4%. Об этом сообщили в Белстате.
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