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Белстат: на сколько выросли цены за июнь?

13.07.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года - 102,3%.

Продовольственные товары в июне выросли в цене на 0,4% к предыдущему месяцу и на 3,2% по к декабрю 2019 года.

Непродовольственные товары подешевели на 0,2% к маю и подорожали на 3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Платные услуги подорожали на 0,4% в июне по сравнению с маем и на 4,2% с декабрем 2019 года.

Что это значит?

Потребительские цены за июнь 2020 по сравнению с июнем 2019 года выросли на 5,2%, а в первом полугодии 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 4,9%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси в июне индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,2% по отношению к маю текущего года, а к декабрю 2019 года - 103,4%. Об этом сообщили в Белстате.
 
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