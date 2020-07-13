О новшествах Указа Президента Республики Беларусь №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Сенненского райисполкома

Источник материала: Голас Сененшчыны

В мае этого года Президент Республики Беларусь подписал Указ №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Некоторые пункты, изложенные в нем, вступают в силу с 1 сентября 2020 года, а некоторые – 1 января 2021-го. Кого затронет этот указ и в чем заключается данная поддержка, разъяснили в управлении по труду, занятости и социальной защите Сенненского райисполкома.





Самая большая категория, которой коснется данный документ, — многодетные матери. Так, для них указом предусмотрено увеличение предельного периода по уходу за детьми, засчитываемого в общий стаж для целей пенсионного обеспечения, с 9 до 12 лет в общей сложности. Иными словами, для матерей, родивших четверых и более детей, периоды, когда они не работали в связи с уходом за малолетними детьми, будут засчитываться в общий стаж работы для назначения пенсии в пределах 12 лет. В настоящее время для назначения пенсии такие периоды учитываются в пределах 9 лет.

Норма Указа №171 вступает в силу с 1 января 2021 года и будет применяться не только при первичных назначениях пенсий женщинам, родившим четверых и более детей, но и к пенсиям, назначенным до 1 января 2021 г. Пенсии будут перерассчитываться с учетом данной нормы с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором женщина обратится за перерасчетом пенсии в установленном законодательством порядке (с заявлением и документами, подтверждающими рождение четверых и более детей и воспитание их до 3-летнего возраста (если таких документов нет в материалах пенсионного дела) в органы по труду, занятости и социальной защите.

Кроме этого, указом предусмотрено уменьшение периода страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста. В частности, им трудовая пенсия по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста будет назначаться при наличии общего стажа не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет.

Для многодетных семей увеличен период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия, а также критерий нуждаемости. Первый возрастет с 6 до 12 месяцев, второй – со 100 до 115 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения для назначения такого пособия.

Следующая категория, которую затронет указ, — это граждане с инвалидностью. Документом предусмотрено снижение страхового и общего стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту гражданам, которые являлись инвалидами I и (или) II группы. Одновременно для указанной категории лиц снижено требование к общему стажу работы: для женщин стаж с 20 снижен до 15 лет, для мужчин – с 25 до 20 лет.

Также на 5 лет снижен общий стаж инвалидам с детства I или II группы для назначения досрочной пенсии по возрасту. По вопросу назначения трудовой пенсии по возрасту с учетом данной нормы либо перевода с получаемой пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту необходимо обратиться в установленном законодательством порядке (с заявлением и необходимыми документами) в органы по труду, занятости и социальной защите.

Следующая категория — это родители детей-инвалидов, для которых указом предусмотрено увеличение размера социальной пенсии. Для родителей детей-инвалидов с третьей и (или) четвертой степенью утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществляющих уход за инвалидами не менее 20 лет, размер социальной пенсии увеличивается до 130 % наибольшей величины бюджета прожиточного минимума пенсионера за два последних квартала (БПМ пенсионера). Реализация данной меры позволит приблизить размеры социальной пенсии таким родителям к уровню пособия по уходу за инвалидом I группы и минимальной трудовой пенсии по возрасту. То есть, ее размер увеличивается в два раза.

Указ затронет и другие категории граждан. В частности, предусмотрено предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 10 лет, но менее требуемого полного страхового стажа, права на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. При определении размера такой пенсии будет учитываться только страховой стаж. При наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73 % БПМ пенсионера. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3 % указанной величины, но не более чем до 100 % этой величины.

Женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины — 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа: от 10 до 17 лет — в 2021 г. в размере от 73 до 94 % БПМ пенсионера; 18 лет — в 2022 г. в размере 97 % БПМ пенсионера; 19 лет — в 2023 г. в размере 100 % БПМ пенсионера.

Таким образом, при наличии 19 лет страхового стажа трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией.

Расширен круг лиц, которым назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца. С 1 января 2021 года право на нее будет предоставлено тем, кому по месту работы предоставлен отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет ( при условии, что они не являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими иные виды деятельности); гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими иные виды деятельности, но приостановили соответствующую деятельность на период осуществления ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Супружеским парам, в которых оба супруга являются гражданами Республики Беларусь и возраст супруги не превышает 40 лет, предоставят право на проведение одной бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения (за исключением ЭКО с использованием донорских половых клеток) при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Порядок и условия бесплатного предоставления ЭКО, перечень государственных организаций здравоохранения, в которых проводится ЭКО за счет бюджетных средств, будут определены Советом Министров Республики Беларусь.

Подготовила Галина ЖУКОВА.