ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БТ продолжает расписывать «рейдерство» Белгазпромбанка

13.07.2020 13:40 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды. «Рейдерство» Белгазпромбанка распространялось на всю Беларусь. 

Об этом заявил в программе «Контуры» 12 июля фигурант дела Антон Морозов, которому принадлежит 15% акций компании. Он также является заместителем главы набсовета компании «Кентавр».

По данным телеканала, в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

Сообщается, что если б эти люди небыли включены в состав компании, то банк бы с ней не работал. В подтверждение телеканал показал разговор с Морозовым.

По его словам, Виктор Бабарико предложил войти в состав участников «ПриватЛизинг».  и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.

«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», - сказал Морозов.

О преступном сообществе рассказал предприниматель Станислав Михайлов, управляющий супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детским центром и пекарней в Новобелице. Михайлов заявил, что «все было отжато и за бесценок передано близким людям».

«До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка», - сказал предприниматель.

В результате он остался и без помещения на Советской, 19, в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами - в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.

Голос за кадром объявил, что «успешный бизнес ломали по классической схеме». Сначала был кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга - 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов) банк насчитал пеню 6,7 млн долларов - в два раза больше основного долга.

Телеканал «Беларусь 1» также в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.

Авторы репортажа сообщили, что географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».

Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?

Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка.

Ранее на ОНТ сообщили, что «ПриватЛизинг» давал людям товары в рассрочку или лизинг, а рассчитывался с продавцом кредитными ресурсами банка.

Напомним, на фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдаются многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимает участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.

7 июля штаб Бабарико доставил в ЦИК 4 новых жалобы. Они касаются забракованных подписей, отказа ознакомить членов команды с материалами дела, отсутствия информации о признании подписей недостоверными. 

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды. «Рейдерство» Белгазпромбанка распространялось на всю...
 
Новости дня
Новости разные
 
О новшествах Указа Президента Республики Беларусь №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Сенненского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика