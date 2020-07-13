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БТ продолжает расписывать «рейдерство» Белгазпромбанка
Источник материала: БДГ
В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды. «Рейдерство» Белгазпромбанка распространялось на всю Беларусь.
Об этом заявил в программе «Контуры» 12 июля фигурант дела Антон Морозов, которому принадлежит 15% акций компании. Он также является заместителем главы набсовета компании «Кентавр».
По данным телеканала, в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.
Сообщается, что если б эти люди небыли включены в состав компании, то банк бы с ней не работал. В подтверждение телеканал показал разговор с Морозовым.
По его словам, Виктор Бабарико предложил войти в состав участников «ПриватЛизинг». и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.
«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», - сказал Морозов.
О преступном сообществе рассказал предприниматель Станислав Михайлов, управляющий супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детским центром и пекарней в Новобелице. Михайлов заявил, что «все было отжато и за бесценок передано близким людям».
«До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка», - сказал предприниматель.
В результате он остался и без помещения на Советской, 19, в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами - в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.
Голос за кадром объявил, что «успешный бизнес ломали по классической схеме». Сначала был кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга - 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов) банк насчитал пеню 6,7 млн долларов - в два раза больше основного долга.
Телеканал «Беларусь 1» также в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.
Авторы репортажа сообщили, что географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».
Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?
Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка.
Ранее на ОНТ
Напомним, на фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдаются многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимает участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными,
7 июля штаб Бабарико доставил в ЦИК 4 новых
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В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды. «Рейдерство» Белгазпромбанка распространялось на всю...
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