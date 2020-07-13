БТ продолжает расписывать «рейдерство» Белгазпромбанка

В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды. «Рейдерство» Белгазпромбанка распространялось на всю Беларусь.

Об этом заявил в программе «Контуры» 12 июля фигурант дела Антон Морозов, которому принадлежит 15% акций компании. Он также является заместителем главы набсовета компании «Кентавр».

По данным телеканала, в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

Сообщается, что если б эти люди небыли включены в состав компании, то банк бы с ней не работал. В подтверждение телеканал показал разговор с Морозовым.

По его словам, Виктор Бабарико предложил войти в состав участников «ПриватЛизинг». и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.

«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», - сказал Морозов.

О преступном сообществе рассказал предприниматель Станислав Михайлов, управляющий супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детским центром и пекарней в Новобелице. Михайлов заявил, что «все было отжато и за бесценок передано близким людям».

«До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка», - сказал предприниматель.

В результате он остался и без помещения на Советской, 19, в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами - в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.

Голос за кадром объявил, что «успешный бизнес ломали по классической схеме». Сначала был кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга - 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов) банк насчитал пеню 6,7 млн долларов - в два раза больше основного долга.

Телеканал «Беларусь 1» также в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.

Авторы репортажа сообщили, что географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».

Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?

Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка.

Ранее на ОНТ сообщили , что «ПриватЛизинг» давал людям товары в рассрочку или лизинг, а рассчитывался с продавцом кредитными ресурсами банка.

Напомним, на фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдаются многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимает участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.