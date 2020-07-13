Сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области приняли участие в подведении итогов работы Борисовской военной комендатуры за 1 полугодие 2020г.

В мероприятии приняли участие старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Павел Кузьмич, исполняющий обязанности Борисовского военного коменданта майор юстиции Евгений Сидляревич, офицеры отделения дознания и розыска военнослужащих комендатуры, а также лица привлекаемые к проведению доследственных проверок.
На служебном совещании рассмотрены и проанализированы проблемные вопросы, возникавшие в 1 полугодии 2020 года при рассмотрении сообщений о преступлениях и предложены пути их решения, определены направления совместной деятельности по противодействию и профилактике преступности в воинской среде.
Обращено внимание на необходимость повышения качества и минимизацию срока проведения проверок.
Старший прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства в войсках
прокуратуры Минской области Павел Кузьмич