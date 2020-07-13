|
Карта с кешбэком от МТС стала доступна в регионах
Источник материала: Myfin
Бесконтактная карта «МТС Деньги» — совместный проект компании МТС и
Главная особенность карты в том, что ее счет совмещен с балансом номера мобильного телефона. Это дает возможность регулярно получать кешбэк в размере 2,5%. Бонусные деньги можно потратить только на услуги связи МТС по номеру, на который оформлена карта «МТС Деньги».
Чтобы получать кешбэк, необходимо пополнять баланс карты через регламентированные оператором каналы и оплачивать товары и услуги на АЗС или в супермаркетах. Денежный бонус на счет поступает ежемесячно, использовать средства нужно до следующего момента начисления кешбэка.
Карта «МТС Деньги» выдается сроком на 3 года, подключить ее можно бесплатно в собственных салонах связи компании МТС, расположенных в столице, а также Минской и Могилевской областях. Отслеживать баланс в режиме реального времени можно в приложениях МТС Деньги и Мой МТС.
Подробнее о карте «МТС Деньги» смотрите здесь.
*Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Источник: МТС
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карта МТС Деньги с кешбэком на связь и рядом других бонусов стала доступна для жителей Минской и Могилевской областей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)