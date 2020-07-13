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Директор утонул в бассейне своей сауны

13.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В бассейне одной из минских саун вечером в субботу утонул молодой мужчина.

11 июля в 20-54 поступило сообщение об утонувшем человеке в бассейне сауны ЧТУП "Сауна "Таити", расположенной на цокольном этаже ЧУО "Институт предпринимательской деятельности" в г. Минске по ул. Серафимовича, сообщает МЧС

Работниками МЧС проводились работы по извлечению из бассейна утонувшего гражданина 1987 г.р.

Утонувший мужчина являлся директором сауны "Таити".
 
Теги: Минск
 
 
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В бассейне одной из минских саун вечером в субботу утонул молодой мужчина.
 
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