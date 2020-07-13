|
Директор утонул в бассейне своей сауны
Источник материала: Партизан
В бассейне одной из минских саун вечером в субботу утонул молодой мужчина.
11 июля в 20-54 поступило сообщение об утонувшем человеке в бассейне сауны ЧТУП "Сауна "Таити", расположенной на цокольном этаже ЧУО "Институт предпринимательской деятельности" в г. Минске по ул. Серафимовича, сообщает МЧС
Работниками МЧС проводились работы по извлечению из бассейна утонувшего гражданина 1987 г.р.
Утонувший мужчина являлся директором сауны "Таити".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бассейне одной из минских саун вечером в субботу утонул молодой мужчина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)