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На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

13.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

По данным экзитпола, во втором туре Анджей Дуда заручился поддержкой 51 % избирателей, обогнав своего соперника от оппозиционной партии «Гражданская платформа» всего на несколько процентов.

В копилке у Рафала Тшасковского – 49 % голосов. Впрочем, статистическая погрешность исследований составляет около 1-2 %, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

Официальные результаты второго тура голосования, который состоялся 12 июля, государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже сегодня, 13 июля.

Люди в материале: Анджей Дуда, Рафал Тшасковский

 
 
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Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным экзитпола, во...
 
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