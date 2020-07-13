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На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда
Источник материала: СТВ
Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке у Рафала Тшасковского – 49 % голосов. Впрочем, статистическая погрешность исследований составляет около 1-2 %, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.
Официальные результаты второго тура голосования, который состоялся 12 июля, государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже сегодня, 13 июля.
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Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным экзитпола, во...
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