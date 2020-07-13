В Польше избирком подтвердил победу Дуды









Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах главы государства по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил утром в понедельник, 13 июля, глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк.





По его словам, явка составила 68,12%. Не поступило всего лишь девять протоколов из участков: пяти в Польше и с девяти зарубежных – из Брюсселя, Лондона и Манчестера.





"Данные протоколов 27 222 участков, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей (10,4 млн поляков), а за Рафала Тшасковского (9,9 млн поляков) – 48,79%", – сказал Марчиняк.





Напомним, по результатам экзитпола Анджей Дуда побеждал с 50,4% голосов избирателей. У мэра Варшавы, кандидата от оппозиционной партии Гражданская платформа, Рафала Тшасковского было 49,6% голосов.









Как сообщалось, 28 июня Анджей Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.