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Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус
Источник материала: СТВ
Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 3 года Иван Ерхов живет в полной темноте. Редкое генетическое заболевание лишило его зрения. Однако Иван любит путешествовать, гоняться на картинге, прыгать с вышек в воду. И в это трудно поверить, но через несколько недель он отправится покорять высочайшую вершину России – Эльбрус.
Иван Ерхов, спортсмен (Россия):
Иван тренируется за троих: отжимается, подтягивается, легко выполняет подъем с переворотом. Все свободное время старается проводить с детьми. А еще ведет свой YouTube-канал «Жизнь в темноте».
Сейчас Ерхов со своим тренером на заключительном этапе подготовки. Иван учится держать баланс на натянутой ленте и много бегает, чтобы наработать выносливость.
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Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 3...
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