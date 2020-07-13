ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

13.07.2020 12:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Уже 3 года Иван Ерхов живет в полной темноте. Редкое генетическое заболевание лишило его зрения. Однако Иван любит путешествовать, гоняться на картинге, прыгать с вышек в воду. И в это трудно поверить, но через несколько недель он отправится покорять высочайшую вершину России – Эльбрус.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Иван Ерхов, спортсмен (Россия):
Когда-то давно, когда я видел, мечтал, чего-то желал, я хотел взойти на вершину Эльбруса. Но, к сожалению, суета и рутина не дали мне это сделать. И потеряв зрение в 25 лет, я четко решил, что теперь все мечты я буду реализовывать.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Иван тренируется за троих: отжимается, подтягивается, легко выполняет подъем с переворотом. Все свободное время старается проводить с детьми. А еще ведет свой YouTube-канал «Жизнь в темноте».

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Сейчас Ерхов со своим тренером на заключительном этапе подготовки. Иван учится держать баланс на натянутой ленте и много бегает, чтобы наработать выносливость.

Люди в материале: Иван Ерхов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 3...
 
Новости дня
Новости разные
 
Контроллер DualSense для PlayStation 5 показали на фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика