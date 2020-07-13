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Мор рыбы обнаружили в реке под Витебском
Источник материала: ОНТВитебском" class="one-news__figure-img">
В реке под Витебском зафиксировали мор рыбы,
Утром 12 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района обнаружен мор рыбы - 729 особей.
Сотрудники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды для анализов взяли пробы воды.
К 19 июля будут известны результаты.
Фото: БЕЛТА
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В реке под Витебском зафиксировали мор рыбы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС. Утром 12 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Суходровке возле...
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