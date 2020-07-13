Мор рыбы обнаружили в реке под Витебском

Источник материала: ОНТ

Витебском" class="one-news__figure-img">

В реке под Витебском зафиксировали мор рыбы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Утром 12 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района обнаружен мор рыбы - 729 особей.

Сотрудники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды для анализов взяли пробы воды.

К 19 июля будут известны результаты.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram