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Мор рыбы обнаружили в реке под Витебском

13.07.2020 12:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мор рыбы обнаружили в реке под ВитебскомВитебском" class="one-news__figure-img">

В реке под Витебском зафиксировали мор рыбы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Утром 12 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района обнаружен мор рыбы - 729 особей. 

Сотрудники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды для анализов взяли пробы воды.

К 19 июля будут известны результаты.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В реке под Витебском зафиксировали мор рыбы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС. Утром 12 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Суходровке возле...
 
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