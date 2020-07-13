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Контроллер DualSense для PlayStation 5 показали на фото
Источник материала: Tut.by
На игровом форуме NeoGAF
Дополнительный контроллер DualSense — это аксессуар для игровой приставки PlayStation 5. Как мы
Контроллер DualSense до этих пор не показывали на фото. Как можно заметить, у аксессуара черно-белый корпус, есть кнопки для управления, сенсорная панель, разъем для гарнитуры и перфорация под микрофон.
Причем контроллер выглядит довольно большим и как будто еле помещается в ладони. Автор фотографии не написал, где ему удалось сделать этот снимок.
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Снимок опубликовали на игровом форуме NeoGAF.
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