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Контроллер DualSense для PlayStation 5 показали на фото

13.07.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На игровом форуме NeoGAF появилось фото контроллера DualSense. Снимок геймпада для PlayStation 5 опубликовал пользователь Agnostic2020.


Фото: Agnostic2020/NeoGAF

Дополнительный контроллер DualSense — это аксессуар для игровой приставки PlayStation 5. Как мы писали ранее, по слухам, в Японии PS5 якобы запустится 14 ноября, в остальных странах (как минимум в США, Великобритании и странах Европы) — 20 ноября. Версия приставки с дисководом в Штатах будет предлагаться за 499 долларов, цифровая модификация — за 399 долларов. Дополнительный контроллер DualSense оценят в 59,99 доллара, другие аксессуары — от 22,99 до 159 долларов.

Контроллер DualSense до этих пор не показывали на фото. Как можно заметить, у аксессуара черно-белый корпус, есть кнопки для управления, сенсорная панель, разъем для гарнитуры и перфорация под микрофон.

Причем контроллер выглядит довольно большим и как будто еле помещается в ладони. Автор фотографии не написал, где ему удалось сделать этот снимок.

 
 
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Снимок опубликовали на игровом форуме NeoGAF.
 
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