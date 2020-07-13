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В Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает общественная приемная
13.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
17 июля с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Георгиевич ПОЛХОВСКИЙ;
20 июля с 11.00 до 13.00 ответит на вопросы обратившихся директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Вадим Николаевич ГЛАДКИЙ;
22 июля с 11.00 до 13.00 запланирован прием начальником отдела по образованию Пинского райисполкома Виктором Викторовичем ГАВРИЛОВИЧЕМ;
24 июля с 11.00 до 13.00 можно обратиться к начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Василию Михайловичу ОГИЕВИЧУ;
27 июля с 11.00 до 13.00 прием проведет начальник филиала КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104 Александр Петрович БУДНИК;
29 июля с 11.00 до 13.00 обратиться можно к председателю правления Пинского райпо Александр Владимирович СЕЛЮЖИЦКИЙ;
31 июля с 11.00 до 13.00 прием граждан запланирован начальником отдела экономики Пинского райисполкома Вадим Владимирович ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ;
3 августа с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится начальник отдела внутренних дел Пинского райисполкома Сергей Васильевич КОЗАК;
6 августа с 11.00 до 13.00 готов ответить на вопросы обратившихся начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Пинского райисполкома Светлана Александровна БОТВИНКО.
Общественная приемная Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 2.
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