В Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает общественная приемная

Источник материала: Полесская правда



15 июля с 11.00 до 13.00 прием проведет председатель районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ;

17 июля с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Георгиевич ПОЛХОВСКИЙ;

20 июля с 11.00 до 13.00 ответит на вопросы обратившихся директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Вадим Николаевич ГЛАДКИЙ;

22 июля с 11.00 до 13.00 запланирован прием начальником отдела по образованию Пинского райисполкома Виктором Викторовичем ГАВРИЛОВИЧЕМ;

24 июля с 11.00 до 13.00 можно обратиться к начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Василию Михайловичу ОГИЕВИЧУ;

27 июля с 11.00 до 13.00 прием проведет начальник филиала КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104 Александр Петрович БУДНИК;

29 июля с 11.00 до 13.00 обратиться можно к председателю правления Пинского райпо Александр Владимирович СЕЛЮЖИЦКИЙ;

31 июля с 11.00 до 13.00 прием граждан запланирован начальником отдела экономики Пинского райисполкома Вадим Владимирович ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ;

3 августа с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится начальник отдела внутренних дел Пинского райисполкома Сергей Васильевич КОЗАК;

6 августа с 11.00 до 13.00 готов ответить на вопросы обратившихся начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Пинского райисполкома Светлана Александровна БОТВИНКО.

Общественная приемная Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 2.