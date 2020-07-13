Отметили и аграриев Кричевщины

Источник материала: Кричевская жизнь





Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») прошел на берегу Днепра. Праздник в агрогородке Александрия Шкловского района приобрел международный статус и стал национальным культурным символом Беларуси. Недаром в этом году проходил он под патронатом ЮНЕСКО.

12 июля участие в фестивале «Александрия собирает друзей» приняла и делегация Кричевщины во главе с председателем райисполкома Андреем Седуковым. В ее составе – председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, председатели сельисполкомов, депутаты, представители общественных организаций, трудовых коллективов, профсоюзные лидеры.

Несмотря на пасмурную погоду, царило праздничное настроение. Минский тракторный завод встречал гостей выставкой «Зроблена ў Беларусi». Здесь можно было ознакомиться с линейкой тракторов, которые выпускаются на предприятии. Рядом раскинулся торговый городок, где с летними кафе соседствовал «Город мастеров», который стал одним из брендов фестиваля. Кричевские мастера также представили свои изделия. Экспозицию с изделиями учащихся и мастеров производственного обучения подготовил и Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж.

В многочисленных павильонах – белорусская вышивка, традиционная народная одежда, изделия ремесленников и др. Можно было приобрести и одежду с белорусским орнаментом. И это также бренд фестиваля.

Гостей угощали вкуснятиной, которую приготовили для них не только такие крупнейшие производители пищевой продукции, как Могилевский мясокомбинат, но и кондитеры и кулинары, которые трудятся в районных центрах Могилевщины. Некоторые кулинарные шедевры были изготовлены непосредственно к празднику.

Приняли участие в фестивале и реконструкторы, которые представляли вооружение и обмундирование периода Великой Отечественной войны, первой мировой. Слышался звон мечей средневековых рыцарей. Выступали артисты художественной самодеятельности Могилевщины, других регионов Беларуси. А юных участников пригласила дискотека, детей и их родителей – цирк-шапито. Словом, каждый из участников и гостей фестиваля нашел для себя что-то интересное, что-то для души.

В торжественном мероприятии чествования работников агропромышленного комплекса Могилевщины приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и председатель облисполкома Леонид Заяц. За добросовестный труд были отмечены и представители аграрного сектора экономики Кричевщины. Так, благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вручена директору коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Малятичи-АГРО» Александру Радовскому. Почетной грамотой Могилевского облисполкома отмечена бригадир производственной бригады в животноводстве молочнотоварной фермы агрогородка Ботвиновка Алла Федорова. Торжественная церемония прошла в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л. Иванова.

Хорошим подарком для гостей фестиваля стал концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры». Прошел он на главной концертной площадке. Еще на одной концертной площадке прошел концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь – ансамбля песни и танца «Медуница». Феерический праздник закончился, но оставил в душах его участников и гостей яркие впечатления. А в будущем году Александрия снова соберет друзей.













































Владимир Далецкий.