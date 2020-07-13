Источник материала: ОНТ

В турнирной таблице чемпионата Беларуси первую строку занимает солигорский «Шахтёр».

После 17 туров у лидера 33 набранных очка. На два меньше – у БАТЭ. Гродненский «Неман» занимает третье место, набрав 30 баллов. Далее идет «Энергетик-БГУ». Cразу три команды набрали по 26 очков – это брестское и минское «Динамо», а также жодинское «Торпедо».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram