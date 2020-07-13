Игорь Каско: «Сохранили систему здравоохранения – сохранили людей»

Главный врач Могилевской областной детской больницы в интервью sb.by рассказал:
– Сегодня многие учреждения здравоохранения возвращаются к обычной схеме работы, и мы не исключение. Есть, конечно, у нас еще пациенты с COVID. Но большинство – ребята, получившие различные травмы, что характерно для любых каникул. И вот теперь впору задуматься: почему пандемию страна прошла достаточно спокойно?
Думаю, все дело в разумных подходах власти – как центральной, так и на местах. Судите сами. Еще недавно некоторые специалисты говорили, что у нас чуть ли не раздут коечный фонд, мол, слишком много мест в больницах. Оказалось, однако, что места эти оказались востребованы. Нам не пришлось, как в других странах, обращаться за помощью к армии, чтобы военные срочно возвели мобильные госпитали. Во многих государствах пандемия стала большой проблемой (мы это видели) для системы здравоохранения. Чего, к счастью, мы избежали. Возможно было бы это, будь у нас другая власть? Вполне вероятно, что нет.