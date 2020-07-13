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Игорь Каско: «Сохранили систему здравоохранения – сохранили людей»

13.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Главный врач Могилевской областной детской больницы в интервью sb.by рассказал:

– Сегодня многие учреждения здравоохранения возвращаются к обычной схеме работы, и мы не исключение. Есть, конечно, у нас еще пациенты с COVID. Но большинство – ребята, получившие различные травмы, что характерно для любых каникул. И вот теперь впору задуматься: почему пандемию страна прошла достаточно спокойно?



Думаю, все дело в разумных подходах власти – как центральной, так и на местах. Судите сами. Еще недавно некоторые специалисты говорили, что у нас чуть ли не раздут коечный фонд, мол, слишком много мест в больницах. Оказалось, однако, что места эти оказались востребованы. Нам не пришлось, как в других странах, обращаться за помощью к армии, чтобы военные срочно возвели мобильные госпитали.

Во многих государствах пандемия стала большой проблемой (мы это видели) для системы здравоохранения. Чего, к счастью, мы избежали. Возможно было бы это, будь у нас другая власть? Вполне вероятно, что нет.
Источник: sb.by

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Главный врач Могилевской областной детской больницы в интервью sb.by рассказал: – Сегодня многие учреждения здравоохранения возвращаются к обычной схеме работы, и...
 
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