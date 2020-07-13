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Девушка уехала искать работу в Минск и пропала без вести
13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Барановичским ГОВД
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Барановичским ГОВД разыскивается без вести пропавшая МИХАЛЬЦЕВИЧ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 09.06.1994 г.р. зарегистрирована: г. Барановичи, ул. Жукова д.16/7 кв.130 ...
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