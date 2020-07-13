Девушка уехала искать работу в Минск и пропала без вести

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичским ГОВД разыскивается без вести пропавшая МИХАЛЬЦЕВИЧ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 09.06.1994 г.р. зарегистрирована: г. Барановичи, ул. Жукова д.16/7 кв.130

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Обстоятельства: 19.06.2020 из г. Барановичи уехала в г. Минск искать работу, до настоящего времени о местонахождении ничего неизвестно.



Приметы: 26 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы крашены в темный цвет, прямые до плеч.



Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении девушки сообщить в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-48-68.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество.