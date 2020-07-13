|
Москвичка с помощью бутербродов раскрыла квартирную кражу
Источник материала: ОНТ
76-летняя пенсионерка в Москве раскрыла квартирную кражу, заметив, что в холодильнике нет бутербродов, которые она заранее приготовила. Так, она поняла, что в доме хозяйничает посторонний человек,
Женщина ездила летом на дачу, иногда возвращаясь в городскую квартиру. В какой-то момент она стала замечать, что из дома пропадают мелочи. В квартире есть сигнализация, замки не были вскрыты, поэтому долгое время пенсионерка думала, что сама куда-то перекладывает пропавшие вещи.
Однако, когда она в очередной раз приехала домой, то не нашла в холодильнике бутербродов, которые заготовила заранее для поездки на дачу, но забыла. Тогда москвичка поняла, что ее обворовывают. Из квартиры пропали ценные вещи в общей сложности на сумму 190 тыс. российских рублей (около 6500 белорусских рублей). В преступлении подозревают социального работника, у которого был дубликат ключей от квартиры.
Фото: Foxsovet.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
76-летняя пенсионерка в Москве раскрыла квартирную кражу, заметив, что в холодильнике нет бутербродов, которые она заранее приготовила. Так, она поняла, что в доме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)