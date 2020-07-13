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Москвичка с помощью бутербродов раскрыла квартирную кражу

13.07.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Москвичка с помощью бутербродов раскрыла квартирную кражу

76-летняя пенсионерка в Москве раскрыла квартирную кражу, заметив, что в холодильнике нет бутербродов, которые она заранее приготовила. Так, она поняла, что в доме хозяйничает посторонний человек, сообщает lenta.ru со ссылкой на на Telegram-канал Mash.

Женщина ездила летом на дачу, иногда возвращаясь в городскую квартиру. В какой-то момент она стала замечать, что из дома пропадают мелочи. В квартире есть сигнализация, замки не были вскрыты, поэтому долгое время пенсионерка думала, что сама куда-то перекладывает пропавшие вещи.

Однако, когда она в очередной раз приехала домой, то не нашла в холодильнике бутербродов, которые заготовила заранее для поездки на дачу, но забыла. Тогда москвичка поняла, что ее обворовывают. Из квартиры пропали ценные вещи в общей сложности на сумму 190 тыс. российских рублей (около 6500 белорусских рублей). В преступлении подозревают социального работника, у которого был дубликат ключей от квартиры.

Фото: Foxsovet.com 

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76-летняя пенсионерка в Москве раскрыла квартирную кражу, заметив, что в холодильнике нет бутербродов, которые она заранее приготовила. Так, она поняла, что в доме...
 
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