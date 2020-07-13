«Ползущий цветок» сняли на видео в Индии. Вот что это на самом деле

Источник материала: Tut.by

Необычное видео, на котором можно увидеть «ползущий цветок», сняли в Индии. Запечатлено на нем совсем не растение, а экзотическое насекомое, которое только маскируется под цветок. И у этой маскировки есть своя цель! Посмотрите, как это выглядит.