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«Ползущий цветок» сняли на видео в Индии. Вот что это на самом деле
Источник материала: Tut.by
Необычное видео, на котором можно увидеть «ползущий цветок», сняли в Индии. Запечатлено на нем совсем не растение, а экзотическое насекомое, которое только маскируется под цветок. И у этой маскировки есть своя цель! Посмотрите, как это выглядит.
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