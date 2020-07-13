В небе под Минском видели комету

«Комета C/2020 F3 "Neowise" над Ратомкой! Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 "Neowise". Комета после 23.00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост», – говорится в описании к фото.



