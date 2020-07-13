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В небе под Минском видели комету
Источник материала: Партизан
В группе
«Комета C/2020 F3 "Neowise" над Ратомкой! Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 "Neowise". Комета после 23.00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост», – говорится в описании к фото.
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В группе ASTROBEL TEAM опубликовали фотографии кометы C/2020 F3 «Neowise» над Ратомкой.
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