Белорусские футболистки просят проверить пол одного из игроков лиги

Источник материала: Tut.by

В редакцию SPORT.TUT.BY обратились игроки одного из женских футбольных клубов Беларуси. Они написали открытое письмо главе АБФФ Владимиру Базанову, в котором просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» Салимата Симпоре. Письмо подписано 18 футболистками (копия есть в редакции).





Приводим текст этого письма:

— Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги (далее — чемпионат) за команду ФК «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.

Так же на основании визуальных контактов в мачтах чемпионата с командной ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).

Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА «FAIR PLAY», инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салимата.

Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. Более того нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА «FAIR PLAY», а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА.

Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности спортсменки Симпоре Салимата.

В случае неправомерного участия вышеуказанного спортсмена в проведенных матчах чемпионата, просьба применить соответствующие дисциплинарные взыскания согласно статьям 96 и 97 Регламента АБФФ.