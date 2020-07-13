В ГрГУ имени Янки Купалы работает электронная регистрация абитуриентов

Источник материала: Вороновская газета





Виртуальным сервисом уже воспользовались более 150 человек, сообщает grsu.by .

Регистрация абитуриентов в режиме онлайн доступна в рамках работы цифровой приемной комиссии. Электронная регистрация в этом году рассматривается в качестве предварительного этапа подачи документов для поступления в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы . В соответствии со сроками приемной кампании-2020 подать документы для обучения на бюджетной форме можно будет с 25 по 31 июля, а для получения высшего образования на платной основе – с 25 июля по 15 августа.

– В этом году мы разделяем два понятия: регистрация абитуриентов и подача документов. Подача документов, как это было ранее, осуществляется лично, но вначале мы рекомендуем абитуриентам пройти регистрацию в онлайн-режиме, –отметил во время совещания с членами приемной комиссии проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. – Мы приглашаем абитуриентов заранее зарегистрироваться в электронной системе, заполнить предложенную анкету и прикрепить электронные копии необходимых для поступления документов.

После того как документы будут проверены цифровой приемной комиссией, абитуриент сможет распечатать заявление, договоры на подготовку и копии документов, необходимых для формирования личного дела. Оригиналы документов в приемную комиссию предоставляются лично: абитуриент приходит в любое удобное для него время, предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди. Виртуальный сервис призван помочь избежать традиционных очередей в период подачи документов в приемную комиссию. Кроме того, абитуриент сможет заранее в режиме онлайн получить все необходимые консультации специалистов, которые помогут ему определиться с профилем обучения и выбором факультета.

Сервис «Цифровая приемная комиссия» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы работает уже не первый год. Так, ранее в электронном формате проходило зачисление студентов. Электронная регистрация абитуриентов в качестве предварительного этапа работы приемной комиссии в этом году введена впервые. К слову, электронная регистрация, которая уже доступна абитуриентам на сайте abit.by , будет открыта в течение всего период приема документов.

grsu.by