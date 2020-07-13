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В ГрГУ имени Янки Купалы работает электронная регистрация абитуриентов
13.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Виртуальным сервисом уже воспользовались более 150 человек, сообщает
Регистрация абитуриентов в режиме онлайн доступна в рамках работы цифровой приемной комиссии. Электронная регистрация в этом году рассматривается в качестве предварительного этапа подачи документов для поступления в
– В этом году мы разделяем два понятия: регистрация абитуриентов и подача документов. Подача документов, как это было ранее, осуществляется лично, но вначале мы рекомендуем абитуриентам пройти регистрацию в онлайн-режиме, –отметил во время совещания с членами приемной комиссии проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. – Мы приглашаем абитуриентов заранее зарегистрироваться в электронной системе, заполнить предложенную анкету и прикрепить электронные копии необходимых для поступления документов.
После того как документы будут проверены цифровой приемной комиссией, абитуриент сможет распечатать заявление, договоры на подготовку и копии документов, необходимых для формирования личного дела. Оригиналы документов в приемную комиссию предоставляются лично: абитуриент приходит в любое удобное для него время, предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди. Виртуальный сервис призван помочь избежать традиционных очередей в период подачи документов в приемную комиссию. Кроме того, абитуриент сможет заранее в режиме онлайн получить все необходимые консультации специалистов, которые помогут ему определиться с профилем обучения и выбором факультета.
Сервис «Цифровая приемная комиссия» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы работает уже не первый год. Так, ранее в электронном формате проходило зачисление студентов. Электронная регистрация абитуриентов в качестве предварительного этапа работы приемной комиссии в этом году введена впервые. К слову, электронная регистрация, которая уже доступна абитуриентам на сайте
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Виртуальным сервисом уже воспользовались более 150 человек, сообщает grsu.by. Регистрация абитуриентов в режиме онлайн доступна в рамках работы цифровой приемной...
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