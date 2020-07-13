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В Гродно водитель BMW X5, скрываясь от ГАИ, влетел в дерево. Видео погони

13.07.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно инспекторы с погоней задерживали водителя BMW X5, сообщили в областной ГАИ.

Ночью 12 июля в милицию поступило сообщение о том, что на улице Поповича BMW ездит по площади, прилегающей к кинотеатру «Октябрь». Инспекторы ГАИ обнаружили автомобиль. Он ехал по тротуару без включенного ближнего света фар. Сотрудники подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться. Из-за высокой скорости мужчина не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.


В результате ДТП серьезных травм никто не получил. 28-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

 
Теги: Гродно
 
 
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28-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
 
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