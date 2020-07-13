В Гродно водитель BMW X5, скрываясь от ГАИ, влетел в дерево. Видео погони

Источник материала: Tut.by

В Гродно инспекторы с погоней задерживали водителя BMW X5, сообщили в областной ГАИ.

Ночью 12 июля в милицию поступило сообщение о том, что на улице Поповича BMW ездит по площади, прилегающей к кинотеатру «Октябрь». Инспекторы ГАИ обнаружили автомобиль. Он ехал по тротуару без включенного ближнего света фар. Сотрудники подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться. Из-за высокой скорости мужчина не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.





В результате ДТП серьезных травм никто не получил. 28-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.