|
Лукашенко одобрил изменения в кредитное соглашение с Россией по БелАЭС
13.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС. Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора».
Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора». Документом белорусский лидер одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства Белорусской АЭС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)