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Лукашенко одобрил изменения в кредитное соглашение с Россией по БелАЭС

13.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС. Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора».

Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора». Документом белорусский лидер одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства Белорусской АЭС.

Указ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Еще одним указом глава государства одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

 
 
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Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС....
 
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