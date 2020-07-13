Лукашенко одобрил изменения в кредитное соглашение с Россией по БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС. Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора».

Президент подписал указ №263 «О проекте международного договора». Документом белорусский лидер одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства Белорусской АЭС.



Указ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Еще одним указом глава государства одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.