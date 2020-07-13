Выступление сестры Жанны Фриске с хитом певицы раскритиковали в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья выступила на свадебной вечеринок с хитом своей родственницы. Наталья исполнила песню сестры «Где-то летом», причем полностью скопировала и образ Жанны: прическу и платье.

Кадры выступления опубликованы в Instagram. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на видео, оставив многочисленные комментарии. Многие раскритиковали и осудили Наталью, отметив, невыразительные вокальные данные артистки.

Фото: Natalia Friske / Instagram

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