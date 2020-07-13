Сколько денег нужно для полного счастья? Ученые нашли ответ

Источник материала: Tut.by

Все мы не раз слышали, что счастье не купишь, но авторы нескольких американских исследований по этому вопросу пришли к выводу, что по мере роста дохода ощущение счастья действительно увеличивается, пишет BBC .



Александра Квиткевич, TUT.BY

При этом теперь ученые подтвердили простую закономерность (о которой многие, возможно, догадывались и раньше): чем у человека больше денег, тем он счастливее.

Авторы исследования , обнародованного в 2010 году, утверждали, что уровень счастья перестает увеличиваться, когда человек начинает получать 75 тысяч долларов в год. Однако новая научная работа , которая была опубликована в журнале Американской психологической ассоциации, утверждает, что такого порога не существует — по крайней мере для некоторых категорий населения.

Одна из авторов исследования — психолог Джин Твендж из университета Сан-Диего — рассказала о своей работе на сайте The Conversation. Она основывает свои выводы на данных 40 тысяч американцев в возрасте старше 30 лет.

Образованные счастливее?

В ходе исследования, продолжавшегося с 1972 по 2016 год, ученые попробовали определить, как за все эти годы менялась связь между представлениями о счастье и количеством денег.

Исследователи выяснили, что в наши дни счастье зависит от финансов намного больше, чем в прошлом. То есть, если верить их выводам, сейчас деньги способны купить больше счастья, чем раньше.

Ученые решили рассмотреть этот вопрос через призму социального класса участников исследования, особенно в том, что касается дохода и образования.

В 1970-х годах среди белых американцев были одинаково «очень счастливы» люди, получившие высшее образование, и те, кто ограничился средней школой: примерно по 40% от общего числа опрошенных представителей этой категории.

Но к 2010-м образование начало играть большую роль в наполненности счастьем среди белых: лишь 29% людей, не получивших высшего образования, считали себя счастливыми — в отличие от 40% людей с высшим образованием. Аналогичная ситуация наблюдалась и в зависимости счастья от дохода — в 2010-х годах эта связь стала намного более выраженной.

Среди чернокожих американцев уровень счастья среди образованных и богатых за время наблюдения увеличился, а у людей без денег и образования этот показатель существенно не поменялся.

Более того, в отличие от предыдущих исследований, оказалось, что в этой категории уровень счастья не перестает расти по мере увеличения дохода: например, люди с доходом 160 тысяч долларов в год были более счастливы, чем те, кто зарабатывает от 115 тысяч до 160 тысяч долларов.

Пропасть социального неравенства

Этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, за последние годы неравенство в доходах стало еще больше — богатые стали богаче, а бедные — беднее.

В наши дни средний руководитель компании зарабатывает в 271 раз больше среднего работника, отмечает Джин Твендж. По ее словам, это в 30 раз больше аналогичного показателя 1978 года. Но если раньше человеку без высшего образования было проще купить дом и обеспечивать семью, то сейчас это стало намного труднее.

Как говорит автор исследования, разрыв между имущими и неимущими растет, а тех, кто относится к среднему классу, становится все меньше. «Частично это происходит потому, что стоимость основных потребностей человека, таких как жилье, образование и здравоохранение, растет быстрее, чем инфляция, — пишет Твендж. — А зарплаты при этом адекватно не выросли, хотя сотрудники стали работать более производительно».

Кроме того, изменения в уровне счастья могут быть связаны с тем, как много людей находятся в браке: по словам Твендж, люди, создавшие семью, обычно более счастливы, чем одинокие.

В 1970-е процент браков практически не отличался во всех классах общества, но теперь люди с более высоким доходом и образованием создают семьи намного чаще.