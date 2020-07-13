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Как не заблудиться в лесу? 6 советов от МЧС
Источник материала: ОНТ
Каждый год с наступлением сезона сбора грибов и ягод происходят случаи потери людей в лесу. МЧС дало рекомендации о том, как правильно собраться в лес, чтобы избежать экстремальных ситуаций?
1. Пожилых людей одних нежелательно отпускать в лес за грибами и ягодами - они хуже ориентируются на местности, плохо слышат звуки, их может подвести здоровье в самый неподходящий момент.
2. Если собираетесь в лес, сообщите об этом близким. Расскажите им о том, в каком направлении собираетесь идти и сколько времени планируете находиться в лесу.
3. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, питьевую воду, небольшой запас еды и необходимые лекарства, а также нож, спички, карту района, компас и фонарик.
4. Старайтесь одеваться ярко.
5. Ходите в лес за грибами и ягодами в первой половине дня.
6. Не рекомендуется идти в лес в одиночку.
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Каждый год с наступлением сезона сбора грибов и ягод происходят случаи потери людей в лесу. МЧС дало рекомендации о том, как правильно собраться в лес, чтобы...
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