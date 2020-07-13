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Доллар и евро откатились к значениям начала июля

13.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах 13 июля белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,10% благодаря ослаблению доллара и евро. Российский рубль немного подорожал.

С начала месяца стоимость корзины валют выросла на 0,24%.

Курс доллара упал сразу на 0,0115 BYN до 2,4185 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 13 дней. За последние четыре дня торгов стоимость доллара упала на 0,0255 BYN.

Курс евро снизился на 0,0063 BYN до 2,7372 BYN/EUR. Евро вместе с долларом подешевел тоже четвёртый раз, но общие потери европейской валюты за это время составили всего 0,0200 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN до 3,4172 BYN/100 RUB.

Итоги недели 6—10 июля на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на ушедшей неделе подешевел к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю:

курс доллара поднялся всего на 0,0086 BYN (+0,36%);
курс евро вырос на 0,0124 BYN (+0,45%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0241 BYN (−0,70%);
корзина валют стала легче на 0,17%.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал на 48 копеек до 70,7479 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра снизился на 18 копеек до 80,0937 российских рублей.

Итоги прошлой недели на валютном рынке РФ

Российский рубль за неделю с 6 по 11 июля девальвировался к доллару и евро:

курс доллара вырос на 0,73 RUB (+1,04%);
курс евро подскочил на 1,05 RUB (+1,32%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах 13 июля белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,10% благодаря ослаблению доллара и евро. Российский рубль немного подорожал.
 
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