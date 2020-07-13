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Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Пастернак рассказал, какие качества должны быть у настоящего гражданина Беларуси.
Александр Пастернак, старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Я считаю, что такие же качества должны быть у настоящего гражданина Республики Беларусь. Он не должен думать, что для него должно сделать государство. А должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства. Я считаю, что такие же черты характерны нашему действующему Президенту, поскольку после развала Союза он смог поднять страну и сделать ее сильной и независимой. Поэтому мы за действующего Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
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Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства
Новости Беларуси. Старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Пастернак рассказал, какие качества должны...
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