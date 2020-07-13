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Стартовал регулярный чемпионат Беларуси по пляжному волейболу
Источник материала: ОНТ
Стартовал регулярный чемпионат Беларуси по пляжному волейболу. Первый тур принимал Гомель.
Лидируют игроки «Минска»: действующие чемпионы Александр Дедков и Павел Петрушко и вице-чемпионы Илья Абраменко и Андрей Митрофанов – в турнирной таблице на первом и втором местах. Основная волейболистка «Минчанки» Виктория Секретова в паре с Елизаветой Чабай занимают первую строку в женском турнире.
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Стартовал регулярный чемпионат Беларуси по пляжному волейболу. Первый тур принимал Гомель. Лидируют игроки «Минска»: действующие чемпионы Александр Дедков и...
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