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Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады рассказал, чем гордится в современной Беларуси.
Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Как военнослужащий, как офицер я сделаю все, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле. Вооруженные Силы поддерживают и будут поддерживать своего Главнокомандующего, Президента Александра Григорьевича Лукашенко.
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Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле
Новости Беларуси. Заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады рассказал, чем гордится в современной Беларуси.
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