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Пользователи заступились за Риту Дакоту после оскорблений Рудковской

13.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продюсер Яна Рудковская столкнулась с волной критики после скандала с белорусской певицей Ритой Дакотой, которую она оскорбила, пишет mk.ru.


Фото: instagram.com/ritadakota

Ранее Дакота сообщила, что Рудковская не позволила ей, несмотря на приглашение организаторов, принять участие в розыгрыше сумок от известного бренда. Артистка утверждала, что продюсер позвонила ей и говорила про «вип» и «не вип» и ее «дешманский» внешний вид, который «снижает градус кампании», после чего белоруска расплакалась.

Рудковская пока никак не комментировала ситуацию, отказавшись давать комментарии СМИ, однако возмущенные пользователи соцсетей решили добиваться от нее ответа.


Рудковская и Плющенко. Фото из инстаграма звездной пары

Под свежими постами Рудковской в инстаграме, посвященными отдыху и завтракам, появились гневные комментарии:

— Так и будете молчать и продолжать выставлять свои лицемерные фотки?

— Деньги девать некуда.

— Дешмански не выглядит, нужный уровень вип.

— У людей уже и слов нет на эту праздно шатающуюся по земле особу.

 
 
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Продюсер Яна Рудковская столкнулась с волной критики после скандала с певицей Ритой Дакотой.
 
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