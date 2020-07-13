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Пользователи заступились за Риту Дакоту после оскорблений Рудковской
Источник материала: Tut.by
Продюсер Яна Рудковская столкнулась с волной критики после скандала с белорусской певицей Ритой Дакотой, которую она оскорбила,
Ранее Дакота сообщила, что Рудковская не позволила ей, несмотря на приглашение организаторов, принять участие в розыгрыше сумок от известного бренда. Артистка утверждала, что продюсер позвонила ей и говорила про «вип» и «не вип» и ее «дешманский» внешний вид, который «снижает градус кампании», после чего белоруска расплакалась.
Рудковская пока никак не комментировала ситуацию, отказавшись давать комментарии СМИ, однако возмущенные пользователи соцсетей решили добиваться от нее ответа.
Под свежими постами Рудковской в инстаграме, посвященными отдыху и завтракам, появились гневные комментарии:
— Так и будете молчать и продолжать выставлять свои лицемерные фотки?
— Деньги девать некуда.
— Дешмански не выглядит, нужный уровень вип.
— У людей уже и слов нет на эту праздно шатающуюся по земле особу.
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Продюсер Яна Рудковская столкнулась с волной критики после скандала с певицей Ритой Дакотой.
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