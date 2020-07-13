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Жена Уилла Смита призналась в измене в эфире ток-шоу и поставила новый интернет-рекорд

13.07.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычный способ для борьбы с домыслами выбрала одна из самых известных голливудских пар, а точнее — половина этой пары, Джада Пинкетт-Смит Будучи не только актрисой, но и телеведущей шоу для Facebook под названием Red Table Talk, она решила вынести в публичное поле курсирующие вокруг ее брака слухи. А именно — ответить на сообщения певца Августа Алсины, который 30 июня заявил, что несколько лет назад у него был роман с Джадой Пинкетт-Смит, пишет hello.


Кадр из ток-шоу

Кроме того, музыкант сказал, что супруг актрисы Уилл Смит чуть ли не благословил эти отношения и был совсем не против такого расклада. Представители обоих актеров отрицательно отозвались об этом интервью, назвав его «абсолютной неправдой». Однако уже 2 июля Джада сообщила о том, что на ее шоу вскоре можно будет услышать неожиданное признание. И оно не заставило себя ждать.

Cидя за столом, Джада призналась, что 4 с половиной года назад действительно состояла в отношениях с Августом — и что это произошло в тот момент, когда они с супругом решили сделать паузу в отношениях:

— Между нами тогда все было кончено. И затем я погрузилась в абсолютно другие отношения с Аугустом… Я также хочу прокомментировать слухи о том, что ты якобы дал на это свое согласие, хотя такое согласие в данной ситуации может давать лишь один человек — я сама. Думаю, Август пытался донести до всех тот факт, что он не разрушал чей-то брак, и что наше расставание с тобой было обоюдным.

Джада также сказала, что погрузилась в новый роман пытаясь стать счастливее, но в итоге нашла себя уже после расставания с Алсиной — а после поняла, что хочет вернуться к мужу.

— Мы определенно испробовали все возможные способы уйти друг от друга — но в итоге поняли, что это невозможно… И да, уже давно не разговаривала с Августом, — сказала она.

Признание супругов появилось на платформе Facebook в пятницу вечером, а уже в субботу поставило рекорд: эпизод с Джадой и Уиллом стал самым просматриваемым за первые 24 часа в истории соцсети, а за первый час его посмотрело свыше 2 миллионов пользователей. Профильные кино-издания уже называют поступок Джады отличным стратегическим ходом: ее шоу Red Table Talk изначально создавалось как программа для неудобных разговоров и неожиданных признаний, и сейчас она вытащила из рукава главный козырь, сделав такое признание сама.

Отметим, что пользователи также принялись обсуждать реакцию самого Уилла на такое признание. А точнее его невозмутимый вид, за которым скрывается море эмоций.

Вот какие подписи сделали к этому кадру пользователи:

— Я, когда отвечаю на е-мейл и пишу «Всё в порядке».

— То чувство, когда ввязался в одну небольшую драку, но мама всё равно отправляет тебя жить к тете и дяде.

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