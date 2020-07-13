Ученые рассказали о необычной реакции на антисептик у мужчины, лечившегося от алкоголизма

Источник материала: Tut.by

В журнале Alcohol and Alcoholism рассказали о необычной реакции на спиртосодержащий антисептик для рук у человека, проходящего лечение от алкоголизма, пишет LiveScience .



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43-летний мужчина пришел в банк и, после того, как воспользовался дезинфицирующим средством для рук, ощутил что-то похожее на аллергическую реакцию: внезапно покраснел, почувствовал тошноту. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи, где зафиксировали учащенное сердцебиение, красноту лица и груди.

Оказалось, что в течение трех лет мужчина принимал препарат для лечения алкоголизма, который вызывает похожие на похмелье эффекты — головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение и т.д. — почти сразу после употребления алкоголя. Обычно они длятся около часа, чтобы удержать людей от употребления спиртного. Мужчина рассказал, что не пил в течение трех лет.

Поскольку воздействие даже небольшого количества алкоголя может вызвать реакцию, люди, принимающие подобные препараты, не должны употреблять спиртосодержащие продукты, в том числе некоторые соусы, уксусы, сиропы от кашля, а также избегать вдыхания паров, которые могут содержать спирт. Согласно данным Национального альянса по психическим заболеваниям (США), дезинфицирующих средств для рук с 60−70% спирта также следует избегать.

Мужчине в отделении неотложной помощи дали антигистаминный препарат вместе с инъекционной формой витамина С. Неприятные побочные симптомы исчезли через час, и его выписали из больницы, предупредив, что нужно отказаться либо от спиртосодержащих санитайзеров, либо от принимаемого препарата.