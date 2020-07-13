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Новорожденная заплакала на собственных похоронах
Источник материала: ОНТ
Новорожденная девочка в индийском штате Раджастан, ошибочно признанная врачами умершей, заплакала на собственных похоронах,
По информации источника, медсестра, которая принимала роды, посчитала, что ребенок появился на свет мертвым. Она накрыла младенца полиэтиленовым пакетом и отдала матери для похорон.
Родственники новорожденной уже готовились к погребению, однако малышка внезапно заплакала. Отец девочки вызвал врачей, но скорая помощь прибыла лишь спустя полтора часа. К тому моменту состояние ребенка ухудшилось, девочка умерла.
Семья погибшей обвинила врачей в халатности, однако персонал больницы отрицает вину. По словам медиков, родственники забрали тело без официальной констатации смерти.
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Новорожденная девочка в индийском штате Раджастан, ошибочно признанная врачами умершей, заплакала на собственных похоронах, сообщает Times of India. По информации...
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