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Новорожденная заплакала на собственных похоронах

13.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новорожденная заплакала на собственных похоронах

Новорожденная девочка в индийском штате Раджастан, ошибочно признанная врачами умершей, заплакала на собственных похоронах, сообщает Times of India.

По информации источника, медсестра, которая принимала роды, посчитала, что ребенок появился на свет мертвым. Она накрыла младенца полиэтиленовым пакетом и отдала матери для похорон.

Родственники новорожденной уже готовились к погребению, однако малышка внезапно заплакала. Отец девочки вызвал врачей, но скорая помощь прибыла лишь спустя полтора часа. К тому моменту состояние ребенка ухудшилось, девочка умерла. 

Семья погибшей обвинила врачей в халатности, однако персонал больницы отрицает вину. По словам медиков, родственники забрали тело без официальной констатации смерти.

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Новорожденная девочка в индийском штате Раджастан, ошибочно признанная врачами умершей, заплакала на собственных похоронах, сообщает Times of India. По информации...
 
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