Почему болит спина? Врач подробно рассказывает о причинах

Источник материала: Tut.by

Болезни спины заметно «помолодели», рассказывает врач-невролог Татьяна Гарустович. Если еще 30 лет назад проблемы со спиной были одним из показателей возраста, то сейчас на позвоночник жалуются и молодые люди. Специалист объясняет, кому стоит бояться радикулита и какую боль в спине нельзя терпеть.



Татьяна Гарустовичврач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук

Почему болит спина? Боль в спине (дорсалгия) — наиболее частая жалоба, которую слышит врач-невролог. Принято считать, что она связана с патологией позвоночника (остеохондрозом, сколиозом и пр.). На самом деле это не совсем так: часто боли в спине указывают на заболевания других органов. Например, боль в грудном отделе позвоночника может появиться из-за заболеваний сердца (в том числе и острых — инфаркт миокарда, стенокардия или расслаивающая аневризма грудной аорты), может быть связана с острым или хроническим панкреатитом, язвенной болезнью желудка или острым животом. Иррадиирующие (отраженные) боли в пояснично-крестцовом отделе могут указывать на аппендицит, апоплексию яичника, патологию малого таза, гинекологические проблемы. Как правило, такие боли острые, возникают внезапно или постепенно, нередко несут опасность не только для здоровья, но и для жизни. Боли могут быть и вертеброгенными (исходящими из самого позвоночника — прим. TUT.BY), они имеют различные степень выраженности и проявление — это боли в пояснице (люмбалгия), в грудном (торакалгия) или шейном отделах (цервикалгия) и пр. Как правило, возникают они из-за изменений в позвоночнике и могут корректироваться нестероидными лекарственными препаратами, постельным режимом, избавлением от нагрузок на позвоночный сегмент. Такие боли снимаются за 7−14 дней. Но структурные изменения в позвоночнике могут быть более серьезными и поражать спинномозговые корешки, сосуды или даже спинной мозг. В таких случаях может развиваться радикулит, синдром «конского хвоста», «конуса-эпиконуса» и другие неврологические проявления.

Почему боли в спине часто называют радикулитом? Как только резко прихватило спину, в народе действительно принято говорить о радикулите. Но такой диагноз может поставить только невролог после клинического осмотра и таких исследований, как КТ и МРТ, которые покажут корешковые клинические изменения. У пожилых людей обычно не бывает радикулита, хоть они о нем часто говорят. Все же это заболевание более молодых, потому что для его развития нужен активный иммунный ответ.

Как понять, что у тебя начинается радикулит? Радикулит не возникает внезапно и без причины. Предрасполагающий фактор — развитие в позвоночном сегменте таких дегенеративно-дистрофических изменений, как остеохондроз, спондилоартроз, грыжа диска. Структурные изменения происходят постепенно, но при каком-то провоцирующем факторе — чаще после резкого подъема тяжелей, переохлаждения, инфекционного процесса — и проявляется радикулит. Он имеет фазы развития, а значит, и начальные симптомы. Поначалу это может быть прострел в спину, внезапная боль при подъеме тяжести. Через несколько дней после приема обезболивающих препаратов, согреваний все проходит. Далее возникают иррадиирующие (отраженные) боли: эта фаза проявляется более стойким болевым синдромом (10 дней). На какое-то время боли исчезают, обострения и ремиссии чередуются. При этом каждое последующее обострение тяжелее и продолжительнее предыдущего. В дальнейшем развивается корешковая и даже корешково-спинальная фаза неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, при котором обязательным будет лечение у невролога с применением консервативных методик лечения, включая паравертебральные и перидуральные блокады. Не исключено и оперативное лечение заболевания.

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А болят ли грыжи межпозвонкового диска? Грыжи и выпячивания межпозвонковых дисков встречаются нередко. Эти дегенеративные изменения позвоночника значительно «помолодели»: раньше о них говорили в привязке к людям старшего поколения, сейчас же грыжи можно встретить даже у дошкольников. Клинически они могут (и часто именно так и случается) никак не проявляться, человек их попросту не чувствует. Это связано и с анатомическими особенностями — где грыжа расположена, сдавливает ли она корешок, давит ли на спинной мозг — и другими аспектами. В любом случае сама грыжа не болит, но если она задевает «интересы» других структур позвоночного канала, то тогда, конечно, человек будет ощущать боль. Обнаружить грыжу на глазок нельзя, в этом поможет КТ или МРТ.

«Помолодевшие» болезни спины связаны с образом жизни? Сейчас спина часто тревожит людей, которые долго пребывают в статической позе (сидят за компьютером в офисе), перегружают себя длительными нагрузками (в том числе и спортивными), поднимают тяжести, не соблюдают принципов здорового питания.

Первый раз заболела спина. Что делать? Если это острая внезапная боль с интенсивной степенью выраженности, она локальная и сопровождается другими симптомами (повышением температуры, слабостью, интоксикацией), то нужно вызвать скорую помощь, чтобы не пропустить острую патологию внутренних органов. Экстренная помощь нужна и в случаях, когда у человека такая резкая боль, что он не находит себе места даже в постели, возникают параличи (например, шлеп-стопа), нарушается мочеиспускание. Если это мышечная боль, то здесь можно применять мази, согревания. Важно стабилизировать позвоночный сегмент и больше лежать (а не сидеть), не поднимать тяжести. Если же после этого за пару дней изменений не наступает, следует обратиться к врачу.

А что делать, если спина болит после бытовых занятий? Например, после ношения сумки на одном плече? Боль может быть связана с нарушением статики позвоночника. Болевой синдром возникает, например, из-за плоскостопия, укорочения одной ноги (если оно более 1−2 см, то влияет на перегрузку позвоночника). Появляются постоянные мышечные спазмы, которые нужно корректировать у врача-ортопеда. Иногда это исправляется достаточно простыми методами: делается ортопедическая стелька, назначается массаж, лечебная физкультура.

Можно ли делать массаж, когда заболела спина? Если есть боли в позвоночнике, массаж противопоказан, его не назначают в период обострения. Не стоит с резкой болью идти и к мануальному терапевту: все же специалисты используют достаточно агрессивные методики, которые возможны только по показанию врача-невролога или терапевта.

Что поможет уберечь спину? Следует использовать рациональные физические нагрузки: чаще ходить, работать в тренажерном зале, равномерно закачивая мышцы спины, которые стабилизируют позвоночник. Следить за сбалансированным с точки зрения микроэлементов питанием. Практиковать водные процедуры: бассейн, бани, сауны.

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