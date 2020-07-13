|
Десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего
Источник материала: СТВ
Новости США. На базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль военно-морских сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С судна эвакуировали весь экипаж. Более 20 моряков получили различные ранения. Их доставили на лечение в больницу.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе, где хранилось оборудование. Известно, что после возгорания произошел взрыв.
Хотя в руководстве ВМС подчеркивают, что на борту корабля нет боеприпасов, серьезную угрозу представляют резервуары с топливом, в которых находится более 3,5 тонн горючего. По мнению специалистов, пожар на корабле может продлиться несколько дней, при этом он может сгореть до ватерлинии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. На базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль военно-морских сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С судна эвакуировали весь экипаж....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)