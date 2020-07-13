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Десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего

13.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль военно-морских сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С судна эвакуировали весь экипаж. Более 20 моряков получили различные ранения. Их доставили на лечение в больницу.

Десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего

По предварительным данным, огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе, где хранилось оборудование. Известно, что после возгорания произошел взрыв.

Десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего

Хотя в руководстве ВМС подчеркивают, что на борту корабля нет боеприпасов, серьезную угрозу представляют резервуары с топливом, в которых находится более 3,5 тонн горючего. По мнению специалистов, пожар на корабле может продлиться несколько дней, при этом он может сгореть до ватерлинии.

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Новости США. На базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль военно-морских сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С судна эвакуировали весь экипаж....
 
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