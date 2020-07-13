В Пинском районе лесничий провернул сделку с продукцией на сумму более семи тысяч рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

В одном из лесничеств Пинского района сотрудники УДФР пресекли факт недобросовестного посредничества при закупках товаров. Так, в поле зрения контролеров попал лесничий, который представлял интересы частной фирмы. Как оказалось, ранее он являлся учредителем и директором этой коммерческой структуры, осуществлявшей лесозаготовки. После трудоустройства на государственную службу гражданин на свое предыдущее место работы оформил знакомого. Начальник Пинского межрайонного отдела УДФР Владимир Олесик рассказал:





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– По месту жительства и работы лесничего были обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о его непосредственном участии в управлении подконтрольной ему коммерческой структурой. Установлено, что в январе – марте 2020 года гражданин с использованием своих служебных полномочий организовал отгрузки продукции лесничества в адрес подконтрольной ему фирмы. Он занизил ее количество и сортность, в результате чего незаконно завладел государственным имуществом в крупном размере – на сумму более 7000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ущерб виновным возмещен в полном объеме.