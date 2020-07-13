Как проходит дезинфекция городского транспорта?

Источник материала: ОНТ

Безопасность уже стала хорошей привычкой. Работа по санитарной обработке офисов, кафе и даже улиц не прекращается в Беларуси. Под особым контролем – общественный транспорт.

Весь автопарк – автобусы и троллейбусы – регулярно принимают водные процедуры. Утром и вечером, а на диспетчерских станциях – и во время обеда. Сначала дезинфекция снаружи. Затем внутри: специальным раствором опрыскивают все поверхности. Особенно тщательно те, к которым прикасаются пассажиры: стены, стекла, сиденья и поручни.

В сутки только в одном депо уходит больше 150 литров спецсредства. О том, чтобы пассажиры сами не забывали о правилах гигиены, там, где социальная дистанция гораздо ближе необходимой, регулярно напоминают табло и наклейки.

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