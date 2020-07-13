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Автобус Брест - Бяла-Подляска снова начал ходить с 13 июля
13.07.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщается на сайте Брестского автопарка, с 13 июля возобновился международный рейс Брест - Бяла-Подляска.
Отправляется он с автовокзала в 7.20 и курсирует каждый день, кроме воскресенья.
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Как сообщается на сайте Брестского автопарка, с 13 июля возобновился международный рейс Брест - Бяла-Подляска. Отправляется он с автовокзала в 7.20 и курсирует...
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