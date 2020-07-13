Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла с участием представителей​ трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района​.

Глава государства подчеркнул особое значение моста прежде всего для тех, кто проживает в Краснопольском и Славгородском районах Могилевской области. Ведь они ждали этого строительства несколько десятилетий, с тех пор как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 км, — отметил Президент. — Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок».

Глава государства поделился личными воспоминаниями о работе в регионе в то время, когда он занимал должность замдиректора комбината строительных материалов в Шклове. Он рассказал, что часто бывал и в Славгороде, хорошо знает регион, ценит труд местных жителей, которые столкнулись с большими трудностями после аварии на Чернобыльской АЭС, но смогли их преодолеть.

Слова благодарности Президент адресовал тем, кто принимал участие в строительстве моста, особо отметив их хозяйский подход к делу: демонтированные фермы моста через Сож в Кричеве были использованы для возведения нового моста в Славгороде. Возможно, работы можно было завершить быстрее, но это зависело от финансирования. На примере строительства моста через Сож глава государства пояснил и ход дальнейших реформ в Беларуси. «Реформы — это вот это. Насколько их будет мало или много, насколько они будут быстры, зависит от денег. Поэтому вы не верьте тому, кто будет говорить, что с вертолета станет деньги разбрасывать и строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Река Сож разделяет Славгородский район на две части.​ До​ того как построили​ мост, переправа на левый берег​ реки​ была затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября она осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород -​ Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.​

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию были свернуты. К идее строительства вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких​ пролетов были демонтированы и установлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.​

В 2017 году фермы​ транспортировали водным транспортом по реке Сож из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа -​ при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал «Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой».​ ​

​Капитальный мост через Сож не только сократит передвижение для жителей левобережья, но и значительно увеличит возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.

Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения

Президент Беларуси Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Славгородский район, передает корреспондент БЕЛТА.

«До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков», — сказал Президент.

«Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать», — подчеркнул белорусский лидер.

Еще один важный вопрос — мелиоративные мероприятия, отметил глава государства.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.

Александр Лукашенко: в ближайшие 3 года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов

В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Славгородском районе на церемонии открытия моста через реку Сож, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около $130 млн вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы», — обратился глава государства к мостостроителям.

Александр Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

«Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — обратил внимание Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко в Славгородском районе побывал на Голубой кринице

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Славгородском районе посетил гидрологический памятник природы республиканского значения «Голубая криница», передает корреспондент БЕЛТА.

Перед посещением криницы Александр Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества.

Президенту вручили в подарок оберег — фигурку Домового.

Стоит отметить, что мост через реку Сож, открытый в Славгородском районе, обеспечивает комфортный доступ к кринице. Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, окруженное со всех сторон деревьями. Он был описан еще в начале XX века белорусским этнографом Евдокимом Романовым. Ученый отмечал: здешняя вода — уникальной чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник — животворен. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины 100-200 м, где проходит через толщу мела.

Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника обладает высокими питьевыми качествами и может служить эталоном чистоты подземных вод. В народе ходит поверье о целебных свойствах воды Голубой криницы.

Известна также древняя легенда о происхождении источника. Она гласит, что давным-давно на берегах полноводной реки Сож жили люди-великаны. И влюбились в красавицу Екатерину мужественный Иван и веселый Степан. Девушка прикипела душой к Степану, но Иван прислал к ней сватов, и она не осмелилась отказать. Тогда Екатерина придумала для женихов соревнование: выбрала для Степана большой камень, а для его соперника — еще больший и приказала богатырям бросать их через реку. Чей камень дальше улетит, за того и пойду, сказала девушка. И увидела она, что камень нелюбимого лежит сажень на пять дальше камня любимого. Глаза синие потемнели, брови соболиные изогнулись, и услышали сосны: «Чем с нелюбимым жить, лучше криницей стать».

В день медового Спаса 14 августа в честь Животворящего Креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников семи братьев Маккавеев на кринице проходят православные богослужения. Для восточных славян этот день памятен как Крещение Руси. Жители Присожья (Могилевской и Гомельской областей) и сопредельных территорий России и Украины в этот день собираются у Голубой криницы в урочище Клины Славгородского района.

В настоящее время источники взяты под охрану государства, разработана концепция создания здесь эколого-туристического парка.

Александр Лукашенко: в будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализована

В будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализована. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Славгородском районе, общаясь с участниками торжественного мероприятия, посвященного открытию нового моста через Сож, передает корреспондент БЕЛТА.

«В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции, и льготы хорошие. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить», — сказал белорусский лидер.

Источник: БелТА